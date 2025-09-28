Başka yolu yok saltanat bitecek

SOL Parti tek adam rejimine karşı mücadele yürüyüşlerini bugün dün ve Ankara’da devam ettirdi. Yürüyüşler boyunca "Bu ülke bu halk satılık değil", "Yok başka yolu yok bu saltanat bitecek" sloganları atıldı. Ankara’daki yürüyüşte konuşan Parti Sözcüsü Önder İşleyen "Kralları Trump’tan meşruiyet dilendiler. Bu onlar için utanç vesikasıdır. Ama bu halkların vesikası değil.

Ankara’da saat 16.00’da Kolej Meydanı’nda başlayan yürüyüş Sakarya Caddesi’nde düzenlenen mitingle son buldu.

Yürüyüş boyunca “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, "Bu ülke bu halk satılık değil", "Yok başka yolu yok bu saltanat bitecek" sloganları atıldı.

‘MEŞRUİYET DİLENDİLER’

Yürüyüşün ardından ilk sözü SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen aldı. Erdoğan’ın ABD ziyaretini hatırlatan İşleyen “Çareyi krallarına gitmekte buldular. Krallarından meşruiyet dilenmeye gittiler” dedi. İşleyen şöyle devam etti: “Onların elinde bir utanç vesikası tutuşturup gönderdiler. Bu utanç vesikası bu topraklarda yeri kalmış bir avuç soyguncunun, saltanat heveslisinin utanç vesikasıdır. Bu ülkenin vesikası değildir. Biz bu ülkenin halkları olarak bu ülkenin onuruyla yürüyoruz. 6’ncı Filo’yu denize döken Mahir’lerin Deniz’lerin onuruyla yürüyoruz. Bu ülkeyi emperyalist kuşatmadan çıkartan Anadolu halkının onuruyla yürüyoruz. Bu onur, bu utan vesikasını yırtıp atacaktır.

Bu ülke ya BOP bataklığında gerici bir rejime dönüştürülecek ya da ipleri Trump’ın elinde olan Erdoğan’dan bu ülkeyi kurtaracağız. Sömürge valisi gibi gezen Tom Barrack’a da söyleyelim bu topraklar seni kusar. Bu topraklar emperyalizme karşı direnen yurtseverlerin topraklarıdır. Türkiye’nin geleceği Osmanlı millet sistemi değildir. Bunu Türkiye’ye dayatamazsınız.”

TEK ADAMA KARŞI

“Sokakları dolduran milyonlar bu rejimden kurtulmak için mücadeleyi büyütüyor” diyen İşleyen sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ülkeyi saltanatlarını sürdürmek için sefalete sürüklediler. Türkiye’nin çalışanlarını yoksulluğa ittiler. Eğitim ve sağlık hakkını elinden aldılar. Yeraltı yer üstü kaynaklarımızı emperyalist tekellere sattılar. Ama o devran dönüyor. Onları Trump da kurtaramayacak. Bu ülkenin tüm ezilenlerine çağrımız: Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi yok etmek isteyen faşizme karşı eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet için yan yana duralım. Tek adam rejimine karşı birleşelim. Bu ülkeyi aydınlık günlere birlikte çıkaralım. “

EN GERİCİ İTTİFAK

SOL Partili kadınlar adına söz alan Ezel Budak ise şunları söyledi: “Ülke tarihinin en gerici ittifakı işbaşında. 23 yıldır adım adım inşa edilen gerici faşist iktidar attığı her adımda aldığı her kararda kadınları hedef alıyor. Kaybettikleri meşruiyetlerini kadınların yaşamları, bedenleri ve gelecekleri üzerinde tahakküm kurarak yeniden kazanmaya çalışıyorlar.

Bu sokaklar bu meydanlar bu ülke bizim! Her yanı lime lime dökülen bu siyasi iktidar ve onların işbirlikçileri bilsin ki ne olursa olsun yaşamlarımızdan, haklarımızdan, laik bir ülke mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu gerici kuşatmaya karşı, yaşamlarımız için feminist mücadelemizin geri dönüşü yok. Bir avuç haramiye karşı milyonlarız. Birlikte mücadeleden başka yol yok! Dayanışma ve mücadelemizle, onları şeriat hayalleriyle birlikte göndereceğiz”

BİZİM ÖFKEMİZ MEŞRU

Gençler adına konuşan Etki Can Bolatcan ise şunları aktardı: “Tek adam rejimi beyaz Saray koridorlarında meşruiyet istedi. Çünkü halk nezdinde meşru değiller.

Çünkü 19 Mart’ta gençlerin barikatları tıkması onların barikatlarından ve polislerinden daha meşru. Çünkü bugün ekonomik şartlar yüzünden çocuğunu gönderemeyen bir ailenin, MESEM’lere mecbur bırakılan gençlerin, imam hatiplerde gençliği soldurulan geçlerin öfkesi kendi çocuğunu özel okula gönderen Milli Eğitim Bakanı’ndan daha meşru. Bu rejimden memnun olmayan halk birleşmeli. Bizim birliğimiz onların yalnızlıklarından daha meşru. Çağrımız bu tek adam rejimi karşısında birleşme çağrısıdır.”

YENİLMEYE MAHKÛMLAR

Kırklareli-Lüleburgaz’da ise saat Eski Hükümet Binası Önü’nde açıklama yapıldı. Lüleburgaz’daki yürüyüşe yüzlerce yurttaş katıldı. Yürüyüş sonunda yapılan açıklamada “Çeyrek asırdır iktidarda olan AKP yenilmeye mahkûmdur. ABD ve her türlü gerici gücün desteğini alarak ülkeyi İslamcılık temelinde etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinde kurgulanan seçimsiz bir rejime dönüştürmeye çalışıyor” denildi.

AKP-MHP iktidarının geldiği günden bugüne sermaye yanlısı emek düşmanı politikalar uyguladığına dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Ülkenin 100 yıllık birikimi olan işletmeleri yerli ve yabancı sermayeye yok pahasına satıyor. Siyasal iktidar bu süreçte çeşitli teşviklerle büyük bir yandaş sermaye grubu yaratmıştır. Hepimizin çok iyi bildiği yasa tanımaz beşli çete bu sürecin eseridir. Yarattığı yandaş sermayeden vergi almayan AKP- MHP iktidarı bütçeyi oluşturan vergileri çalışanlardan, yoksul halktan almıştır. Siyasal iktidar emekçilere karşı acımasızca uyguladığı politikalarla sendikal faaliyetleri engelleyip, var olan grev haklarını çeşitli bahanelerle yasaklamıştır. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını düşük tutarak insanlarımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm etmiştir.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

