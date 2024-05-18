Başkale'de askeri araç devrildi: 6'sı ağır 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı. 6 askerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.