Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı.

Başkale ilçesinde gece saatlerinde yağan kar, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. İlçede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, önceki günler oluşan kar yığınlarının yüksekliği bazı noktalarda araçların boyunu geçti. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağışın ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı. Biriken kar yığınları iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. (DHA)

