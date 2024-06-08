Başkale’de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde iki turun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre biri İran plakalı iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan her iki tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü olarak açılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.