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Başkale’de bayram günü kar sürprizi

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 12:08
  • Giriş: 10.04.2024 12:08
  • Güncelleme: 10.04.2024 12:08
Kaynak: İHA
Başkale’de bayram günü kar sürprizi

Van’ın Başkale ilçesinde vatandaşlar bayram sabahı kar sürpriziyle uyandı.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Bayram namazına ve akrabalarının mezarlarını ziyaret giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. 

Meteorolojinin uyarısının ardından ilçe merkezi ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, Yukarı Dallı Mahallesi Doyum mezrasında 3 metreyi bulan yolda yürütülen karla mücadele çalışmasına ise çığ tehlikesine karşı ara verildi.

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