Başkale’de kar yağışı başladı

Van’ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Van’ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar yağışının ardından her yere beyaza bürünürken, vatandaşlar ise fotoğraf çekerek karın tadını çıkardı.

Karayolları Başkale Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması yaptı. Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için sorumluluk bölgelerindeki Van-Hakkari karayolu ve Başkale çevre yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.