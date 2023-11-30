Başkan Ahmet Nur Çebi’nin son maçı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan olarak son maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Club Brugge mücadelesinde çıktı. Siyah-beyazlılar sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü’ne 20 Ekim 2019'da yapılan seçimde başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, 4 yılı aşkın süredir siyah-beyazlı kulübün 1 numaralı ismi olarak görevini yürütüyordu. Çebi’nin başkanlık dönemindeki ilk maçı 24 Ekim 2019’daki UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 mağlup olunan Braga müsabakası olurken; Çebi son karşılaşmasına ise Club Brugge önünde çıktı. Siyah-beyazlı takım sahasında Belçika ekibine 5-0 kaybetti.

Öte yandan siyah-beyazlı camia 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek. Başkan Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.