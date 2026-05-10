Başkan AKP’ye geçti, belediyede satışlar başladı

Beykoz Belediyesi’ne ait 5 taşınmazın satışa çıkarılması tartışma yarattı. Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetci’nin haberine göre, satış kararı CHP’li Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçilen ve daha sonra AKP’ye katılan Özlem Vural Gürzel döneminde alındı.

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre, Çubuklu Mahallesi’nde bulunan ticaret, ticaret-konut ve konut imarlı 5 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle satılacak. Taşınmazların toplam muhammen bedelinin 41 milyon 560 bin lirayı aştığı belirtildi.

İhalelerin 13 Mayıs’ta Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacağı duyuruldu.

MAHKEME DAHA ÖNCE DURDURMUŞTU

Habere göre Beykoz Belediyesi’nde taşınmaz satışı daha önce de gündeme gelmişti. Geçen yıl belediye ve belediyeye bağlı şirketlerin SSK ile vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yapılabilmesi için belediye meclisinden yetki alınmıştı.

CHP’li meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ve Burak Korkmaz ise bu yetki devrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, taşınmaz satış yetkisinin belediye meclisine ait olduğuna dikkat çekerek yetki devrine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmeyi durdurmuştu. Mahkeme, kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.