Başkan Çerçioğlu, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımsal kalkınma kooperatifleri ile bir araya geldi.

Kuyucak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Fazıl Orhan ve yönetim kurulu üyeleri ile Mursallı ve Moralı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Aygül Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ziyarette bulundu.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Çerçioğlu’nu Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çerçioğlu ise tarımsal kalkınma kooperatifi başkanlarına ve üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.