Başkan Çetinkaya’dan "kireçli su" açıklaması



Son dönemde hem ülkenin hem de Karabük’ün karşı karşıya kaldığı ciddi kuraklık olduğunu, dünya genelinde olduğu gibi, Karabük’te de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış yetersizliğinin, su kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade eden Çetinkaya, "Karasu Kaynağı, şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle hep birlikte bir takım önlemler almak ve durumu en iyi şekilde yönetmek zorundayız. Bizler su kaynaklarımızın güçlendirilmesi için acil eylem planları hazırladık ve kısa sürede uygulamaya geçireceğiz. Sizlerde bu sürece suyumuzu tasarruflu kullanarak katkı sağlayabilirsiniz. İçme suyu arıtma tesisimiz, teknolojik yapısı gereği saatte yaklaşık 700 metreküp su kaybına neden olmaktadır. Kuraklık sonucu su kaynaklarımızın azalması ve artan su tüketimi, tesisimizin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu şartları dikkate alarak, su arzını kesintisiz sağlamak amacıyla İçme Suyu Arıtma Tesisimizi geçici olarak devre dışı bırakma kararı aldık. Şu an şebekemiz, doğrudan Karasu Kaynağından beslenmektedir. Bu, kısa vadede en etkili çözüm olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.



Geçmişte de benzer durumlar yaşandı"

Bu durum birkaç yıl önce yine aynı şekilde yaşanmıştı" diyen Çetinkaya, şunları kaydetti:

2019 ve 2020 yıllarında da, yine kuraklık nedeniyle toplamda 169 gün boyunca İçme Suyu Arıtma Tesisi çalıştırılamadı. O dönem de de şebekemiz doğrudan Karasu Kaynağından beslendi ve halkımız bir süre kireçli su kullanmak zorunda kaldı. Şu an şebekemize doğrudan verilen su, halk arasında ’kireçli su’ olarak bilinen, yüksek mineral değerine sahip sert su kategorisindedir. Ancak vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Sert suyun insan sağlığı üzerinde bilinen bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Konu ile alakalı bazı sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden asılsız iddialarla halkı tedirgin etmeye ve belediyemize karşı düşmanlık oluşturmaya yönelik beyanlarda bulunulmaktadır. Bu iddialarda şebekemize verilen suyun kurşun ve diğer ağır metaller içerdiği öne sürülmüş, bu durum halkı belediyemize karşı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik ifadelerle dile getirilmiş olup bu kişiler hakkında gerekli adli süreçler başlatılmıştır."

Belediyenin, şebekeye verilen suyun kalite standartlarını titizlikle kontrol ettiğini, İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenli analizler yapıldığını aktaran Çetinkaya, "Bu analizler neticesinde, suyumuzun insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir unsur içermediği, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e uygun olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Analiz sonuçları belediyemizin internet sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Asılsız iddialarla halkımızı yanlış yönlendiren bu tür haberlere itibar etmemenizi ve belediyemizin resmi açıklamalarını takip etmenizi önemle rica ediyoruz. Tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyu doğru bilgilerle bilgilendirilmektedir. Sonuç olarak, su arzının sürekliliğini sağlamak adına her türlü önlemi alıyoruz. Su kaynaklarımız yeterli seviyelere ulaştığında arıtma tesisimizi tekrar devreye alacağız. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabır için Karabük halkına teşekkür eder, hep birlikte bu dönemi en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımı paylaşmak isterim" dedi.