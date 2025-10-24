Başkan değişti: RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına eski AKP Milletvekili Mehmet Daniş seçildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkan adaylığında kendisine destek olanlar teşekkür ederek "RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır" ifadelerini kullandı.

Taşcı, şunları söyledi: "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

Daniş 22. 23. ve 24. Dönemde AKP Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer almıştı. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27 Haziran 2021 tarihinde görevine başlamıştı.