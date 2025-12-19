Başkan Durbay yaşamını yitirmişti: Şehzadeler Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede 14 Aralık’ta 37 yaşında yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardınan belediye meclisi yeni başkanı belirliyor.

Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı. Olağanüstü toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek’i aday olarak gösterdi.

Yenal Yıldırım karşı gelerek kendi adaylığını duyurdu. Yıldırım belediye başkan yardımcısıyken Durbay'ı eleştirerek nisan ayında istifa etmişti.

AKP ve MHP ise aday çıkarmayacağını duyurmuştu.

İlk turda Şimşek ve Yıldırım 7'şer oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci turda CHP'nin adayı Hakan Şimşek 23 oy aldı. Yenal yıldırım ise 7 oy aldı. Böylece Şehzadeler Belediye'sinin yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek oldu.

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.