Başkan Muhittin Böcek tutuklanmıştı: “Antalya İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenlendi

CHP Antalya İl Başkanlığı, Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından bugün vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önünde buluşmaya çağırdı. Buluşmaya CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

"İKTİDAR SEÇİMLE ALAMADIKLARINI YARGI YOLUYLA ALMAYA ÇALIŞIYOR, BUNU KINIYORUZ"

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, konuşmasına Pençe-Kilit bölgesinde yaşamını yitiren 5 askere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kamacı, şunları söyledi:

“Bugün belediye başkanlarımızın tutuklanmasının üzerinden 107 gün geçti. İstanbul’dan başlayan süreç daha sonra İzmir, Adana, Adıyaman ve nihayet Antalya’ya ulaştı. İktidar seçimle alamadıklarını yargı yoluyla almaya çalışıyor. Bunu kınıyoruz. Dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız tutuklandı. Dosyayla ilgili konularda yeterli derece bilgisi olan avukatlar zaten konuşuyor. İçi boş olan dosyadan dolayı tutuklandı. Bugün Belediye Başkanı’mızla görüştük. Belediye Başkanı’mızın tüm Antalyalılara selamı var, morali yerinde. Şunu biliyorum ki bizler cezaevlerine dik gireriz, dik çıkarız.

Buradan şunu söylüyorum: Zulümle abad olunmaz! Daha dün yargı süreci devam ederken TRT’den ve havuz medyasından ifadeler tek tek yayınlanıyor. Bunu kim yaptırıyor? Bunu başkası yaptıramaz, ancak ve ancak iktidar gücü yaptırır. Bunu kınıyoruz. Şimdi 31 Mart seçimlerinde kazanamadıklarını belediye başkanlarımızı yargıyla tutuklayarak almaya çalışıyorlar. Bir tanesini yaptılar, neresi burası? Gaziosmanpaşa Belediye Meclis üyeleriyle belediye başkanlığını kazandılar. En başta Sayın Cumhurbaşkanı telefon etti, kutladı. Gerçekten üzüntü verici bir şey.

"BİZİM KİMSEDEN KORKUMUZ YOK, ALNIMIZ AKTIR"

İfadeye çağrılabilecek belediye başkanlarımız sabahın köründe evlerinden alınarak, gözaltına alınıyorlar. Belediye başkanlarımız zaten bir yere kaçacak olsalardı bu görevleri talep etmezlerdi. Bizim kimseden korkumuz yok, alnımız aktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Adalete, hukukun üstünlüğüne güvenmek isteriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk döneminde kurulduğunda bir hukuk devletiydi.

"ANTALYALILAR VERDİĞİNİZ OYA SAHİP ÇIKIN, İRADENİZE SAHİP ÇIKIN"

Halkçı, şeffaf ve sosyal belediyecilikten hiçbir zaman ayrılmadık. Bakın belediyelerimiz ne yaptı? Kreş yaptı, Kent Lokantası yaptı, Semt Evleri yaptı. Üç tane olaydan dolayı iktidar panikledi. Dedi ki ‘CHP’li belediyeler bunları yaparsa CHP ve onun adayı Ekrem İmamoğlu, gelecek dönem Cumhurbaşkanıdır.’ Evet öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak. Ve buradan ilan ediyoruz: Başkanımızın, belediyelerimizin ve halkçı yerel yönetim anlayışımızın sonuna kadar arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Antalya’da halkın iradesine sahip çıkıyoruz, çıkmak durumundayız çünkü siz Antalya’da Muhittin Böcek ve diğer belediye başkanlarını seçtiniz. O yüzden CHPliler, Antalyalılar verdiğiniz oya sahip çıkın, iradenize sahip çıkın.

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR. KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Dün birisi bir beyanat vermiş, en son konuşacaklardan bir tanesi... Antalya AKP İl Başkanı Ali Çetin. ‘CHP’li belediyelerde yolsuzluk iddiaları, rüşvet ve operasyonlar’ diyor. Sayın Ali Çetin, ben sen giderken o yollardan dönüyordum, sen önce geçmişinin hesabını burada vereceksin. Adama sorarlar; 17-25 Aralık’ta kutulardan çıkan dolarlar kimindi? Kasalarda paralar kimindi? Sarayındı, sarayın… Demediler mi ‘Paraları sıfırlayın’ diye. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz.

"MANSUR YAVAŞ, 100’E YAKIN DOSYA VERDİ, ARAŞTIRILDI MI"

O dönem 4 tane bakan görevlerinden istifa etti, ne oldu? Hayatlarına devam etti. Meclis'te soruşturma açılmadı, Yüce Divan’a gitmekten AKP oylarıyla kurtuldular. Şimdi hayatlarına devam ediyorlar. Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı 5 tane belediye başkanını görevden aldı. Neden aldı? Metal yorgunluğundan… Kim bunlar? İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir. Metal yorgunluğu ne demek? Madenler aşınmış, çalışmıyor makineler demektir. Hele hele onlarda bir tane başbakan yardımcısı vardı, ne dedi? ‘Ankara’yı parsel parsel sattınız’ dedi. Satanlar ne oldu? Soruşturma açıldı mı? Mansur Yavaş, 100’e yakın dosya verdi, araştırıldı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız dosyalar verdi, araştırıldı mı? Bunlar kendi kirliliklerini halının altına süpürmeyi biliyorlar ama CHP öyle değil. Eğer içimizde bir sorun varsa, o sorunları çözmek de bizim görevimizdir.

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA BİR DAHA BU MİLLETİN GÖZÜNE VE GÖNLÜNE GİREMEYECEKSİNİZ, GİRMEMELİSİNİZ"

Sayın Genel Başkan’ımız ne dedi? ‘Milletin gözünden ve gönlünden düştünüz’ dedi. Çatlasanız da patlasanız da bir daha bu milletin gözüne ve gönlüne giremeyeceksiniz. Az önce bahsettim 4 bakan… Zafer Çağlayan hayatına devam ediyor, Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu. Diğerleri de hayatlarına devam ediyorlar.

"HALKA VE HAKK’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Halka ve Hakk’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu Antalyalıların ve Türkiye’de yaşayan bütün milletin desteğiyle olacaktır. Manavgat yangınlarında Muhittin Böcek vardı. Kumluca’daki sel baskınında Muhittin Böcek vardı. Antalya’nın neresinde herhangi bir sıkıntı olsa Muhittin Böcek ve belediye çalışanlarımız vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama merak etmesinler, gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Biz de gerçekleri er geç ortaya çıkarıp, Muhittin Başkan’ı burada hizmet ettirmeye başlatacağız. Bundan herkes emin olsun.

"ARTIK DÜŞÜN BU MİLLETİN YAKASINDAN"

Konuşmamın sonunda bir tavsiyede bulunacağım. Bu milleti çok yordunuz. 23 yıldan beri bu millet yoruluyor. Hiçbir iktidara nasip olmayan şekilde devleti yönettiniz. Artık düşün bu milletin yakasından. Yoksuldan düşün, işsizden düşün, çiftçiden düşün, emekliden düşün. Nasıl 2002 seçimlerinde halkın oylarıyla iktidara geldiyseniz sandığı tekrar halkın önüne getirerek Türkiye’de iktidar değişimini gerçekleştiriniz. Bu sizin görevinizdir.”

Vatandaşlara “2 Kasım’da seçim istiyor musunuz” diye seslenen Kamacı, “Türkiye işte burada. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İl Başkanı, AKP’li milletvekilleri işte duyun, seçim sandığı işte burada. Sizleri sandıklara davet ediyoruz. En kısa zamanda Türkiye’de yeniden demokrasinin kurulmasına katkı sunacak Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.