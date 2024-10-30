Başkan Özer gözaltına alınmıştı: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah gözaltına alınıp akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı bildirildi.

ÖZGÜR ÇELİK: RESMİ BİR YAZIŞMA VE BİLGİ YOK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur" açıklaması yaptı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı. Özer, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ARAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: ÇİRKİN OYUNU, BÜYÜK KUMPASI GÖRÜYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz" diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz."

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Süreci yakından takip ediyorum.



Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş,



Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış,



Girdiği… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 30, 2024

İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" dedi.

X (Twitter) hesabından açıklama yapan Çelik’in paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz."

"SİYASİ MESAJ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise SZC TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Günaydın, şunları kaydetti:

"An itibarıyla bu sabah erken saatlerinde hem Esenyurt Belediyesi'ne operasyon yapılıyor hem de Ahmet Özer'in evi aranıyor. Görevliler terör soruşturması kapsamında bir arama yaptıklarını ifade etmişler. Ancak bunun dışında bir bilgiye sahip değiliz.

Ahmet Özer üzerinden bir terör soruşturması yapmaya kalkışmanın bir siyasi mesaj olduğunu göreceğiz. Buna ilişkin kanaatletlerimiz var. Dosyanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bu memlekette yargının nasıl araçsallaştırıldığına yönelik de yaşanmışlıklarımız var.

Esenyurt sorunlarıyla Türkiye'nin gündeminde olan bir kent. Orada sosyolog profesörün belediye başkanı olarak bulunması etkin bir çalışma yürütmesi için gerçeleştirildi. Konulduğu günden bu yana da etkin çalışmalar yapıyor.

Bir taraftan Öcalan'ı Meclis'e çağırıp diğer taraftan Esenyurt Belediye Başkanı'nı terör üzerinden gözaltına almaya kalkışmak iktidarın nasıl yargıyı araçsallaştırıldığının örneğidir. Şunu unutmayalım; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yken her gün İstabul Belediyesi'ne yönelik düzenlenen basın toplantılarında 800 teröristin İstanbul Belediyesi'nde çalıştığını söylüyorlardı. Sonra Süleyman Soylu gitti yerine başka İçişleri Bakanı geldi. Bunlar hala çalışıyorlar mı? Çalışıyorlarsa İçişleri Bakanı nereye bakıyor? Çalışmıyorlar da iftira edildiyse bunun bir sorumlusu yok mudur? Bütün bu sorular havada olmaya devam ediyor. Bunun tek ilacı çağdaş hukuk devleti ve buna bağlı çalışan hakim, savcılar.

Soruşturma dosyasına mutlaka gizlilik koyacaklar. Korkarım gözaltı işlemleri bitip de savcılık ifadesi alınana kadar yani yanına avukatlarının soruşturma ve ifade sırasında girene kadar da biz dosya konusunda, ne sorulduğu konusunda bilgi sahibi olamayacağız. Ancak göreceğiz ki bugüne kadar ne dedilerse bundan sonra da bunu söylemeye devam edecekler. Ben iktidarın burada tutarlılığını sorgulamaya gayret ediyorum. Her şey bitti CHP üzerinden mi terör sorgulaması yapmaya kalkışıyorsunuz? Siz kendinizin hangi süreçlerde hangi terör örgütüyle bağlantılar kurduğunuzu çıkın açıklayın.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Sabahın köründe belediye başkanınının evinden yaka paça alınıp emniyete götürülmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Belediye başkanımızın yanında olacağız. Gerçeğin peşinde olacağız. İktidarlar gelir geçer, bizim bu memleketin 22 bin hakim, savcısına güvenmeye ihtiyacımız var."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" diye yazdı.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2024

"ÜLKEMİZİ POLİS DEVLETİNE ÇEVİRMELERİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alınmıştır. Ömrü boyunca çok sayıda kamu görevi üstlenen; dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi üst düzey akademik görevlerde bulunan Sayın Özer'in göz altı sürecini yakından takip ediyoruz. Bilim insanlarının ev baskınlarıyla göz altına alındığı bu tablo ülkemiz adına utançtır. Demokrasi ve Anayasadan bahsedenlerin ülkemizi polis devletine çevirmelerine seyirci kalmayacağız."

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, "Soruşturmanın neticesini beklemek lazım" dedi.

Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma... Soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Dışarda yapılan değerlendirmeler, bilgi olmadan yapılan değerlendirmelerdir. Bu bir soruşturma, neticeyi beklemek lazım. Sonuca göre yargı en nihai kararı verecek. Yargıya güvenelim" açıklamasını yaptı.