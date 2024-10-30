Başkan Özer gözaltına alınmıştı: "Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı" iddiası

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah gözaltına alınıp akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi. Sabah gazetesinin iddiasının ardından İstanbul Valiliği Basın Müşavirliği'nin bildirdiğine göre; "Şu ana kadar Valiliğe ulaşan bir karar ya da talimat yok."

ÖZGÜR ÇELİK: RESMİ BİR YAZIŞMA VE BİLGİ YOK

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur" açıklaması yaptı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı. Özer, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CHP ESENYURT'TA TOPLANACAK

Öte yandan CHP, Antalya'da düzenlenecek milletvekili kampını iptal ederek kampın 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Açıklamada, "CHP MYK’si yarın İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yapacaktır. Milletvekillerimiz derhal İstanbul’a intikal edecektir. Yarın Esenyurt’ta toplanılacak ve en üst düzeyde reaksiyon gösterilecektir.

Antalya milletvekili kampı iptal edilmiştir. Değişen içerikle milletvekili kampımız 1-2-3 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak ve dayanışmamız gösterilecektir" denildi.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİ VE YÖNETİCİLERİ İSTANBUL'A GİDECEK

DEM Partili yönetici ve milletvekilleri, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek amacıyla İstanbul'a gidecek. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız. Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte İstanbul’da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtilmişti.

GÖZALTININ ARDINDAN TEPKİ GELDİ

Başkan Özer'in gözaltına alınmasının ardından ise CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise SZC TV’de katıldığı programda yaptığı açıklamada "Ahmet Özer üzerinden bir terör soruşturması yapmaya kalkışmanın bir siyasi mesaj olduğunu göreceğiz. Buna ilişkin kanaatletlerimiz var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise "Demokrasi ve Anayasadan bahsedenlerin ülkemizi polis devletine çevirmelerine seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, "Soruşturmanın neticesini beklemek lazım" dedi.