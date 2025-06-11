Başkan tutuklandı, Gaziosmanpaşa el değiştirdi; AKP'li vekil, Bahçetepe'nin parti değiştirdiğini sandı: AK Parti'ye hoş geldin

Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada belediyenin CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den ilginç bir açıklama geldi.

AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, katıldığı televizyon programında Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklandığından habersiz şekilde yorum yaparak "AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoş geldin diyorum kendisine" dedi.

Böhürler şöyle konuştu: "Böyle bir durumda belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti'ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir. Bu fikre de saygı duyarım. Sonuçta AK Parti'den CHP'ye, CHP'den de AK Parti'ye daha önce de geçişler oldu, başka partilerde de oldu. Bu kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi seçmen kitlesi, kendi bölgesinin seçmen kitlesi sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip. Ben bölgesine AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoş geldin diyorum kendisine. Gaziosmanpaşa gelişen bir ilçe ve bu sinerjiyle ilçeye çok daha iyi hizmetler yapacaktır diye düşünüyorum."