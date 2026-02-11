Başkana tacizden tutuklama: “Ben nasıl bir erkeğim?”

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat'ta ifadeye çağırıldı. İfadesinin ardından Dede, 9 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Şubat’ta ise savcılık, Dede’yi bir kez daha ifadeye davet etti. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL TACİZ

BirGün’ün ulaştığı soruşturma detayında çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Belediye Başkanı Dede’nin, 16 yaşındaki kız çocuğunu mesaj ile taciz ettiği belirtildi. Dede’nin, “Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu” işlediği belirtilen soruşturma dosyasına, kız çocuğuna atılan mesajlar da yansıdı.

“AKLIMDAYDI SANA YAZMAK”

Soruşturma ve dava dosyasına da giren mesajlaşma kayıtlarında Dede, 8 Şubat gecesi saat 03.24’te 16 yaşındaki kız çocuğuna, “Ben nasıl bir erkeğim?” diye sordu. Kız çocuğunun, “Kaç yaşındasınız, bana neden böyle sorular soruyorsunuz başkanım?” sorusu üzerine Dede’nin, “Aklımdaydı sana yazmak. Ama duyulsun istemem sana yazdığım” dediği görüldü.

Kız çocuğunun mesajlardan rahatsızlığını belirtmesi ve “Sizin de benim yaşımda kızınız var, bana bu saatte böyle şeyler yazmanız doğru mu?” sorusu üzerine Dede’nin attığı bazı mesajlar, dosyada, “Rahat ol. Sevgilin olabilir, sorun yok. Desene o zaman başta, ‘Yazmayın’ diye. Kabul et, konuyu kapat” olarak kaydedildi.

***

“MAĞDURUM”

Dede, tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim.”