"Başkan’ı eleştirdiğim için dövüldüm"

Bir yurttaş, Tokat Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu eleştirdiği için belediyenin müdürü ile personeli tarafından dövüldüğünü iddia ederek şikâyetçi oldu.

H.S.P. isimli yurttaş Emniyet’teki ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

"25 Eylül’de saat 22.31'de Oğuzhan Y. tarafından arandım. Tokat Belediye Başkana Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hakkında yazdığım eleştirel metin nedeniyle tehdit edilir tarzda çağrıldım. Çağırdığı yere gittim ama kimse yoktu. Oğuzhan Y.’yi arayarak geldiğimi söyledim. Kendisi ‘Geliyorum oradan bir yere ayrılma, sana Başkan’a yazmak neymiş göstereceğim’ şeklinde tehditkar bir cevap verdi… Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ahmet Y. Geldi. Bana, ‘Sen kimsin Belediye Başkanı’nı eleştiriyorsun? Belimdeki silahı senin bir yerlerine sokarım…’ şeklinde hakaret etti. Ardından Kubilay İ. tarafından arkamdan darbe aldım.

Darp devam ederken Oğuzhan Y. ile çoğu belediye personeli olan isimler geldi. Onlar da geldikten sonra darp şiddeti arttı, yüzüme ve vücuduma defalarca darbe aldım. Saldırganların çoğunun Tokat Belediyesi personeli olduğu açıkça görüldü. Bana yönelik ‘Belediye Başkanı hakkında yazdığın yazılar yüzünden buradasın. Sana Başkan’ın adını besmele çekerek ağzına alacak kadar ders vereceğiz’ dendiler.

Bu saldırı planlı ve talimatlı bir dayak ve hatta ölüm emri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Olayın azmettiricisi Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fiili failleri Ahmet Y., Oğuzhan Y. ve saldırıya katılan tüm şahıslar hakkında saldırı şikâyetçiyim. Belediye Başkanı’nın sabah saatlerinde Oğuzhan Y. ve ekibiyle fotoğraf paylaşmış olması, saldırının bu buluşmada verilen talimat doğrultusunda planlandığını ortaya koymaktadır."

DİKKATİ ÇEKEN BAĞLANTI

Emniyet ifadesinde verdiği isimlerin aynı zamanda Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu öğrenilen H.S.P. kendisini darp edenlerin kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca H.S.P.’nin bir dönem MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un sosyal medya danışmanı olduğu da iddia ediliyor.