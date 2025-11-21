Başkanı ölümle tehdit etmişti: İzmir’de belediye binasına taşlı saldırı

İzmir'de Kiraz Belediyesi binasına taşlı saldırıda bulunan A.B. gözaltına alındı.

Kiraz Belediyesi binasına, dün saat 22.30 sıralarında taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın camı kırılırken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli A.B, kaçamadan gözaltına alındı.

A.B'nin daha önce de belediye binasında olay çıkardığı ve sosyal medya hesabından Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’u ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.