Başkanlık rejimi fiyaskosu: DHMİ’den emsalsiz kambiyo zararı

9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitimden sağlığa, adaletten sosyal yaşama kadar hemen her alanda büyük bir enkaz yarattı. Muhalefetin, “Tek adam rejimi” diyerek eleştirdiği yeni sistem, Türkiye’nin ekonomisini de alt üst etti. Saray’da alınan ve uygulamaya geçirilen kararlar nedeniyle Türkiye’nin uluslararası itibarı yerle bir oldu.

Başkanlık rejimi sonrasında hem genel ekonomik göstergelerde hem de emek açısından yaşamsal öneme sahip göstergelerde ciddi bozulmalar yaşandı. Türk Lirası da giderek değer kaybetti.

DEV KAMBİYO ZARARI

Kötü yönetim nedeniyle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, yabancı para cinsinden işlem yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin kambiyo zararının astronomik boyutlara ulaşmasına yol açtı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) 2024 yılının ilk yarısında 5 milyar 709 milyon 276 bin TL olan kambiyo zararının, 2025’in ilk yarısında 21 milyar 759 milyon 818 bin TL’ye fırladığı ortaya çıktı.

DHMİ’nin, Ocak-Haziran 2025 döneminde imza attığı 21,7 milyar TL’lik kambiyo zararının, 2024 yılının tamamında gerçekleşen zararı neredeyse ikiye katlaması da dikkati çekti. Müdürlüğün, 2024 yılının sonundaki kambiyo zararının 12 milyar 307 milyon 382 bin TL olduğu bildirildi.

ZARAR GETİREN SİSTEM

Kurumun Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle gerçekleşen kambiyo zararında yıllar itibarıyla yaşanan artış da Türkiye ekonomisinin kötü gidişine ayna tuttu. Buna göre, DHMİ’nin 2017 yılında 340,5 milyon TL olan kambiyo zararı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 1,5 milyar TL’ye yükseldi. 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak artan DHMİ’nin kambiyo zararı, 2025 yılının ilk yarısı tamamlandığında, 22 milyar TL’ye dayandı.