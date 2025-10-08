Başkanlık sistemi 8 yılda eğitimi şaha kaldırdı: 1,6 milyon öğrenci okulu bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son günlerde en önemli gündemi zorunlu eğitimin kısaltılması. İktidara yakın gerici derneklerin yaptıkları çalıştaylarda zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik sonuçların çıkması, sanayi odalarının da benzer açıklamalar yapmasının ardından Bakan Tekin bu yönde kamuoyu oluştuğunu iddia etmişti. Şimdi de bu yönde çalışmalar başladı. Kulis haberlerine göre 4+4+4’ün son 4 yılının 2+2, 3+1 olarak formülize edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Bakan Tekin’in açıklamasına göre bu konuda yapılan çalışmalar şu anda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde.

Aslında AKP’nin “Türkiye şaha kalkacak” dediği başkanlık sistemine geçildiğinden beri 4+4+4 sisteminin son 4 yılı hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Son yıllardaki ekonomik kriz ve buna bağlı yoksulluğun da artmasıyla çocuk işçiliği de yükselmeye başladı. Bu da yaklaşık 1 milyon 650 bin çocuğun okulu bırakmasına neden oldu.

MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre 2017-2018’den beri ortaokuldan mezun olan ama liseye kayıt yaptıramayan veya yaptırmayan öğrenci sayısı tam 1 milyon 646 bin 674 oldu. Bu öğrencilerin 859 bin 799’u oğlan, 786 bin 875’i kız çocuklarından oluştu. 2020-2021’de okulu bırakan kız çocuklarının sayısı oğlan çocuklarından daha fazlaydı. Sonraki yıllarda ise tablo değişti. Tam olarak aynı dönemde TÜİK verilerine göre çocuk işçiliğinde de artış yaşanmaya başladı. 2021’de yüzde 16,4 olan çocuk işçiliği oranı 2022’de yüzde 18,7, 2023’te yüzde 22,1 ve 2024’te de yüzde 24,9’a yükseldi. Oğlan çocuklarında işçilik oranı yüzde 35,6, kız çocuklarındaysa yüzde 13,7 oldu.

∗∗∗

ÜNİVERSİTEDE DE DURUM BENZER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçen günlerde yaptığı açıklamada üniversitede de benzer sayıda öğrencinin kayıt sildirdiğini açıklamıştı. YÖK’ün açıklamasında şunlar denilmişti:

“01 Ocak 2015 – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında, açıköğretim, önlisans, lisans ve yüksek lisans dâhil tüm yükseköğretim programlarında kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenci sayısı 2 milyon 806 bin 779 oldu. Bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830’u başka bir yükseköğretim programına da kayıtlıydı. Dolayısıyla bu öğrenciler eğitim hayatına devam etti. Sonuç olarak, son 10 yıl 9 ayda kendi isteğiyle kaydını sildiren ve böylece ‘yükseköğretim öğrencisi’ vasfını tamamen yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949 olarak kayıtlara geçti.”