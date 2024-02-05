Başkasına ait kimlikle yakalandı, 20 yıl hapis kararı ile arandığı ortaya çıktı

Ula ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri esnasında kimlik ibraz edemeyen ve davranışlarından şüphelenilen şahıs, 6 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli çıktı.

Ula İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan kimlik kontrolü esnasında kimlik ibraz edemeyen ve ismini söyledikten sonra şahsın şüphe uyandıran davranışları nedeniyle durumundan şüphelenildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan sorgusunda 6 farklı suçtan toplamda 20 yıl 7 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.