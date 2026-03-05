Başkasının adaylığı hakkında ilk kez konuştu: İmamoğlu'ndan İBB davası ve Akın Gürlek açıklaması

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu; İBB davası, Cumhurbaşkanı adaylığı ve Akın Gürlek hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, ilk kez başka birinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yorum yaptı.

İBB davası 9 Mart'ta başlayacak. İddianamede suç örgütü liderliğiyle suçlanan İmamoğlu, 2352 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

BBC Türkçe’ye konuşan İmamoğlu, sadece hukuki savunma hazırlamadığını belirten belirtti. İmamoğlu "Aynı zamanda ülkemizin adaletten devlet yönetimine, dış politikadan ekonomiye, tarımdan eğitime yaşadığı durumu ve çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı gerçekleştirdiğim bir süreçteyim. Çok okuyor, çok yazıyorum. Milletimizin hislerini duyuracağım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'E: "SİYASET İÇİN KULLANIŞLI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken İBB soruşturmasını yürüten ve davayı açan yeni Adalet Bakanı Gürlek hakkında ise İmamoğlu şunları aktardı: "O değil miydi hakimken bakan yardımcısı, sonra da sırf bizi tutuklatmak, görevimizi yapmamızı engellemek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılan? Türlü iftiralarla, yalancı tanık beyanlarıyla dolu bir iddianame hazırlayarak siyasetin yargı üzerindeki vesayetine alet olan? Siyaset için gayet kullanışlı. Ama gün gelecek, birileri için bu kullanışlılık bitecek ve yollar ayrılacak. O zaman tarih, şahsi çıkarları uğruna aldığı eğitime, mesleğine, adalete ve milletin vicdanına ihanet edenleri yazacak."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, "adaylığında ısrarın muhalefete zarar vereceği yönündeki" yorumlara dair ise şunları aktardı: "19 Mart kumpasından sonra 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum. Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum."

"Benim meselem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir" diyen İmamoğlu şunları ifade etti: "Mesele Türkiye meselesi, mesele demokrasimizin akıbeti meselesidir. 'İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur. Bugün bana yapılanın yarın başkasına yapılmayacağını kim garanti edebilir?"

BAHÇELİ'YE SALVO

MHP Lideri Bahçeli'nin dönem dönem söylediği "adil yargılama olmalı" söylemlerine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Bize bulduğu her fırsatta masumiyet karinesini hiçe sayarcasına 'hırsız, yolsuz' diyen Sayın Bahçeli'nin bir karar vermesi gerekiyor. Adil yargılama mı talep ediyor, yoksa zikzak söylemlerle milletin kafasını mı bulandırıyor" dedi.