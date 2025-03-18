Başkent 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne hazırlanıyor

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Ankara’da, 4-30 Nisan tarihleri arasında 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenlendiği festivale, klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde 250’ye yakın sanatçı ve topluluk katılacak.

Festival 4 Nisan Cuma akşamı Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası’nın çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konserle açılacak. Festivalde 8 başlı Japon ejderhası anlamına gelen, aralarında Türk müzisyenlerin de olduğu ve klasik müziği modern bir bakış açısı ile sunacak olan Hollandalı topluluk Orochi Ensemble, modern dansın dünyada isim yapmış koreografı Akram Khan’ın Modern Dans Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.