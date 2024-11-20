Başkent, 41 oyunla tiyatroya doyacak

BirGün ANKARA

Heyecanla beklenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, yarın Cermodern’de gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak.“Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışı ile TAKSAV tarafından düzenlenen festival 21 Kasım-2 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek.

Açılış töreninde Festival Onur Ödülü usta tiyatrocu Altan Erkekli’ye, Emek Ödülü Dostlar Tiyatrosu’na yıllarca emek veren Ahmet Kaya’ya, Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise Prof. Dr. Hasan Erkek’e verilecek. Açılışta Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu “Bir Çift Mavi Göz” oyunu ve Tiyatro Kökler “Ah’lar” oyunu sahne alacak. Festivalde yurtiçinden ve yurtdışından toplam 41 oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalde Jason Hale, Erica Letailleur, Türel Ezici, Kımız Bozkır ve Osman Uğur Mamuk ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecekken Prof. Dr. Hasan Erkek ile de şiirli söyleşi düzenlenecek.

YAŞAMIMIZIN FESTİVALİNİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ

TAKSAV Başkanı Emin Koramaz, “Bizler TAKSAV camiası olarak, insanlar arası iletişimin en önemli ögesi olan sanat ve kültürü toplumsallaşmanın, birlikte ve barış içinde yaşamanın temellerinden birisi olarak değerlendiriyor, insanı insan yapan özelliklerin en önemlisinin onun yaratıcılığı olduğuna inanıyoruz. Bizlere hayatın sahiciliğini, değişik zenginlikteki ruh hallerini en iyi anlatan tiyatro sanatını da insanın en yaratıcı eylemliliklerinden birisi olarak görüyoruz” diyerek festivalın bunca yıldır devam edebilmesinin altında yatan motivasyonu aktarıyor.

Koramaz, geçen yıllar içinde yüzlerce oyunla, binlerce oyuncuyla Ankara halkını buluşturduklarını ifade etti. TAKSAV Başkanı Emin Koramaz, “Bu yıl başkentimiz Ankara’dan, 27.kez tüm tiyatro sevenlere, tüm dostlara merhaba diyeceğiz. Bir kez daha, “Yaşanılır Bir Dünya İçin Sanat’ demenin mutluluğunu yaşayacağız. İnsana dair ne halimiz varsa göreceğiz, izleyeceğiz. Kısacası bu yıl da kendi hayatlarımızın festivalini izleyeceğiz” dedi. Koramaz sözlerini şöyle bitirdi: TAKSAV Yönetim Kurulu olarak, sanata ve yaşama dair olan bu geleneksel organizasyona emeği, katkısı ve desteği bulunan bütün kurum ve kuruluşlara, farklı ülkelerden dostlarımıza, bilet satışından sahne dekorasyonuna kadar festivalde görev alan bütün sanat emekçilerine, sanatçılarımıza ve sanat dostlarına, festivalimizin tanıtılması ve halkımıza duyurulması için katkı sunan tüm basın yayın kuruluşlarına ve basın emekçilerine yürekten teşekkür ediyoruz.”

***

SANATIN BAŞKENTİYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Uzun soluklu ve etkili bir festival olmasından ve dolayısıyla desteklemekten gurur duyduğumuz Ankara Tiyatro Festivali süresince pek çok ulusal ve uluslararası tiyatro grubu, çok sayıda gösteri gerçekleştirecek ve bu etkinlikler nedeniyle Ankaralı hemşerilerimiz sanata doyacaklardır.

Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olabilmesi için geceli gündüzlü çalıştığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da başta Türk tiyatrosunun kurucu üstadı Muhsin Ertuğrul olmak üzere tiyatro sanatına emeği geçen üstatları saygıyla anıyor, 27’cisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivaline bol seyirli etkinlikler diliyorum.

YAŞASIN SANAT DİYEREK ÇALIŞIYORUZ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner:

Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde yaşıyoruz. Topraklarımızın en güzel yanı, tüm kültürlerin toplamının en sade gerçekliğini yansıtması. Bu gerçekliğin yansımasının en güzel biçimi ise kuşkusuz tiyatro. Tiyatro bize kendimizi gerçekliğimizi gösterir. Apaçık ortada olan ama bazen görmediğimiz, görmekten kaçındığımız, görsek bile anlamlandıramadığımız her hali anlatır bize.

Çankaya Belediyesi olarak TAKSAV düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne destek vermekten mutluyuz. Bu yılın teması olan “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Sanat” temasının haklılığının farkındayız. Kaosların, kargaşaların, endişelerin içinde nefes almamızı sağlayan yegane şey sanat çünkü. Nefesimize sahip çıkacağız, sanat yaşasın diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz! Festivalde emeği geçen herkese; tüm tiyatro emekçilerimize teşekkür ediyorum.

TÜM İNSANLIĞIN EVRENSEL ÖYKÜSÜ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu:

Biz sanatçılar, balta girmemiş ormanlara saygıyla, anlatılacak hikayelerin peşine düşmüş hayalbazlar olarak, yeni tohumların peşine düşüyor; dinleyicilerimize, bu deneyimi bizimle paylaşan herkese bin yıllardır ormanlar vaat ediyoruz ve vaat etmeyi de sürdüreceğiz.

Festivaller ise tüm coğrafyaların ormanlarını bir araya getirerek insanın evrensel hikayesini anlamak için oldukça kıymetlidir. Ankara Tiyatro Festivali’nin, dünyanın seçkin ormanlarından şehrimize uçup gelen bir tohum olduğunu biliyoruz.

SANAT EN ÖNEMLİ REFERANSIMIZ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan:

Tiyatro, hem dünyada hem de ülkemizde kadim bir geçmişe sahiptir. Çağdaş dünya tiyatrosunun temellerini oluşturan geleneksel tiyatrolar, geçmiş ile günümüz arasında kurulan bağın önemli bir aktarıcısıdır. Bu bakımdan tiyatro, kültürel ve sanatsal muhtevası itibarıyla oldukça önemli bir sanat dalıdır.

Gelişmiş toplumların en büyük referansları, sanata ve sanatçıya verdikleri değer ve onlara yönelik yaptıkları yatırımlarla doğru orantılıdır. Bu bağlamda, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da düzenlenen Tiyatro Festivali, sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemi Türkiye’mizin itibarını artırmak suretiyle ulusal ve uluslararası alanda gösterecek; “Türkiye’nin başkenti, sanatın da başkenti” sloganımızın gerçekliğini ortaya koyacaktır. Ulusal ve uluslararası birçok tiyatro topluluğunu bir araya getirecek olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin, sanatseverlerimiz için tadı damaklarda kalan, keyifli ve sanat dolu bir organizasyon olacağından hiç şüphemiz yoktur.

Gelenekselleşmesinden memnuniyet duyduğumuz ve 27’ncisine destek vermenin mutluluğunu yaşadığımız bu festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye başkanlarımıza, sanatçılarımıza, sanatseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.