Başkent Ankara beyaza büründü

(ANKARA) - Başkent Ankara’da yeni yılın ilk gününde gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini arttıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Ankara, 2026 yılının ilk sabahına kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte başkent genelinde yollar, parklar, sokaklar ve tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası aksaklıklara karşı sahada tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.