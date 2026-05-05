Başkent Ankara Öykü Günleri 8 Mayıs’ta başlıyor

Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Başkent Ankara Öykü Günleri, öykü, edebiyat, felsefe ve sanatın farklı disiplinlerini 8-9-10 Mayıs tarihlerinde bir araya getiriyor. Etkinlikler Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi bünyesindeki Sabahattin Ali Salonu’nda gerçekleştirilecek.

8 Mayıs’ta, dijitalleşme çağında okur tanımları, edebiyatın hakikatle ilişkisi ve disiplinlerarası tartışmalar öne çıkıyor. Ayrıca Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) sergi açılışı yer alıyor. Akşam ise açılış konuşmalarının ardından “Sözün Toprağında Bir Çınar: Yaşar Kemal” başlıklı sunum, öykü okumaları ve müzik dinletisi var.

9 Mayıs'ta, öykü okumalarıyla başlayacak etkinlikler; “okumanın birlikte kurulan hafızası”, “Ankara’nın öykü renkleri” ve göç temalı anlatılar üzerine panellerle sürecek. Günün son oturumunda resim, fotoğraf ve heykel gibi sanat dallarının öyküyle ilişkisi ele alınacak.

10 Mayıs öykü okumalarıyla açılacak; “kitle kültürü ve sanatın direnci”, “metinden görüntüye anlatımın dönüşümü” ve sinema-öykü ilişkisi gibi başlıklarla devam edecek. Kapanış oturumunda Anadolu’dan sinemaya uzanan hikâye anlatıcılığı tartışılacak.

Programda yazarlar Gürsel Korat, Barış İnce, Fadime Uslu, Abdullah Ataşçı ve Ethem Baran, yönetmen Ezel Akay ve heykeltıraş Mehmet Aksoy, akademi ve edebiyat eğitimi alanından Beliz Güçbilmez ile Çiğdem Ülker yer alıyor. Programda ayrıca İnci Gürbüzatik, Adnan Gerger, Nizamettin Uğur, Fatih Atila, A. Galip, Ahmet Antmen, Metin Turan, Kerime Şenyücel ve Zafer Köse, Mehmet Özer gibi isimler de bulunuyor.

ÇOCUKLAR, ANNELER, ATÖLYELER

8 Mayıs'ta okul öncesi çocuklara yönelik atölyeler, Martı Kreşi, Uğur Böceği Kreşi ve Atlas Kreşi’nde yapılacak. Programda yaratıcı drama, resimli kitap incelemeleri, müzik ve sanat etkinlikleri yer alıyor. Eğitmenler arasında Ayşe Bağırıcıoğlu, Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol, Aysel Çiçek, Sultan Irmak, Hatice Temiz, Ayşe Alboyacı, Özlem Onur ve Yıldız Kaya bulunuyor.

9 Mayıs'ta Dilekler Çankaya Evi, Karapınar Çankaya Evi ve Kırkkonaklar Çankaya Evi’nde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; yazma, drama, mitoloji, keşif ve birlikte üretme temaları etrafında bir araya gelecek. Programda Hicret Aydoğar Gülsaçan, Serap Kurt, Pelin Gezeryel, Mukaddes Pekgöz, Özgür Deniz Adıgüzel ve Nil Doğan Tangal gibi isimler yer alıyor.

10 Mayıs'ta Anneler Günü kapsamında özel bir içerik hazırlandı. Karapınar Çankaya Evi’nde düzenlenecek etkinliklerde anneler ve çocuklar birlikte üretim yapacak. Annelere yönelik atölyeler Gülüş Türkmen ve Hicret Aydoğar Gülsaçan tarafından yürütülürken, çocuklar için drama ve çeşitli etkinlikler Yıldız Kaya, Mehmet Karakoca, Emine İbiş ve Sevil Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.