Başkent, emeğin sesiyle sarsılacak

Tuğçe ÇELİK

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş), 34 sendikasıyla yarın Ankara Bahçelievler semtinde bulunan Anadolu Meydanı’n da emek sömürüsüne karşı “GEÇİNEMİYORUZ” adı altında emek buluşması gerçekleştirecek. Mitinge on binlerce Türk-İş üyesinin yanı sıra ve siyasi parti temsilcisi de katılacak.

Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu gerçekleşecek emek buluşmasında yerlerini alacaklarını söyledi.

Yaşanılabilir ücret ve vergide adalet taleplerini haykıracaklarını belirten Özdemiroğlu, “Bildiğiniz gibi işçiler, emekçiler kendilerine dayatılan ve her gün enflasyon karşısında eriyen ücretleri ile artık geçinemiyor. Hayat pahalılığı, satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, işyerlerinde yaşanan ücret dengesizliği, her gün daha da artan işsizlik, güvencesiz çalıştırma koşulları, kayıt dışı çalıştırma ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı sesimizi duyurmak, gasp edilen haklarımızı geri almak için alanlardayız” dedi.

“Asgari ücret gerçek enflasyona göre belirlensin, vergide adalet sağlansın diye haykıracağız. Gelir eşitsizliği azaltılsın, iş barışı sağlansın talebimizi yükselteceğiz. Kadın ve çocuk cinayetleri durdurulsun, doğamız korunsun isteyeceğiz” ifadelerini kullanan Özdemiroğlu başta kendi üyeleri olmak üzere tüm emekçileri 20 Ekim günü miting alanına davet etti.

SİYASETİ EMEKÇİLERİN BELİRLEMESİ GEREK

Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Süleyman Akyüz de emekçiler açısından artık bıçağın kemiğe dayandığı vakitlerde olduğunu söyleyerek yaşam koşullarının da fazlasıyla ağırlaştığını belirtti. Akyüz gerçekleşecek miting hakkında, “Türk-İş ve Türk-İş’e bağlı sendikalar olarak Ağustos ayından itibaren bu sorunlara dikkat çekmek ve haklarımızı savunmak adına yaygın ve uzun soluklu bir mücadele takvimi ilan ettik. Tüm Türkiye’de ve işyerlerimiz de farklı eylem ve etkinliklerle taleplerimizi haykırdık. Şimdi 20 Ekim Pazar günü, mücadelemizi Ankara’da ‘Büyük Emek Mitingi’ ile daha da yükselteceğiz. Petrol-İş olarak bu mitinge ülkenin dört bir yanından tüm şubelerimiz ve binlerce üyemizle kitlesel biçimde katılacağız. Buradan tüm işçi kardeşlerimizi ve emek dostlarını mitinge destek vermeye çağırıyorum. İşçi sınıfının güçlü bir mesaj vermesi, emeğin sesi ve taleplerini ülke gündemine taşıması gerekiyor. Her zaman söylüyoruz, sorunların çözüm adresi olan siyaseti asıl olarak geniş emekçi kesimler belirlemelidir” diye konuştu.

Türk-İş İstanbul 1 Nolu Bölge Temsilcisi Halil Erdal düzenlenecek miting için, “Türk İş'in yaptığı tüm eylemlerde, mitinglerde söyledik bizim ilk talebimiz vergide adalet. Gelir vergisinin oranlarının değişmesini veya sabitlenmesini istiyoruz. Türk-İş olarak biz kıdem tazminatının asgari ücretin en az 7 katı olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş İstanbul Anadolu Yakası Tuzla Şube Başkanı Fikret Yılmaz da bu mitingin emekçiler için çok önemli olduğunu ve geçinememenin bir kesimin değil, Türkiye’de bulunan her kesimin sorunu olduğunu vurguladı. Yılmaz şunları söyledi: “Geçmişe nazaran baktığımızda bu dönem ekonomik zorlukları iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönem. Türk-İş olarak bu konuyu sürekli eylemlerimizle, mitinglerimizle dile getirmeye çaba sarf ediyoruz. Pazar günü 120 bin üyemizle beraber gerçekleştireceğimiz mitingle iktidara gövde gösterisi yapacağız. Katılımımız çok yüksek olacak 15-20 otobüsle gelecek şubelerimiz var. Türk-İş Konfederasyonu olarak bu gücümüzü mitingde herkese göstereceğiz” dedi.