Başkent Millet Bahçesi’ne milyonlarca TL akıtıldı

Başkent Millet Bahçesi, 28 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Türkiye'de milyonlarca yurttaş ekonomik darboğaz nedeniyle yoksulluğa sürüklenirken Başkent Millet Bahçesi için yüz milyonlarca lira gözden çıkarıldı.

Millet bahçelerinin kamuya getirdiği yükün, maliyeti itibarıyla sembolü haline gelen Başkent Millet Bahçesi için yeni bir harcamaya daha imza atıldı. 18 Kasım 2024’te yapılan harcama ile bahçenin maliyeti yarım milyar lirayı aştı.

ERDOĞAN'IN AİLE DOSTUNA

Başkent Millet Bahçesi için ilk çivi, 19 Mart 2019 tarihinde çakıldı. Mart 2019’da yapılan ihale kapsamında AKM arazisi üzerine inşa edilecek bahçenin, sosyal donatı inşaatları ile altyapı işi tamamlandı. Toplam 398 milyon 500 bin TL’lik ihale, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile dostunun şirketi” olarak tanımlanan Yapı ve Yapı İnşaat şirketine verildi. Mart 2019’da yapılan 398,5 milyon TL’lik harcama kapsamında yapılan işler de bahçenin tamamlanmasına yetmedi. Bahçe için Ekim 2021’de “ikinci Etap” ihalesi gerçekleştirildi.

Toplam 84 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi de yine Yapı ve Yapı İnşaat şirketi aldı. Mart 2019 ve Ekim 2021 tarihlerindeki ihalelerin toplam maliyeti kayıtlara, 482 milyon 750 bin TL olarak geçti. Başkent Millet Bahçesi için yapılan harcamalara Kasım 2024’te bir yenisi daha eklendi. Bahçenin sorumluluğunu alan AKP’li Altındağ Belediyesi, “Başkent Millet Bahçesi'nde Yürüme Yollarının Kısmi Tadilatı ile C Blok ve Fuar Alanı Revizyonu Yapım İşi” ihalesi düzenledi. İhalenin sözleşmesi, 18 Kasım’da Miryol İnşaat isimli şirketle imzalanırken sözleşme bedelinin 59 milyon 521 bin TL olduğu bildirildi. Mart 2019, Ekim 2021 ve Kasım 2024 dönemlerinde imzalanan sözleşmeler ile Başkent Miller Bahçesi’nin toplam maliyeti 542 milyon 271 bin TL’ye ulaştı.