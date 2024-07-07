Başkentte 40 bin yoksul emekli

AKP iktidarında sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin içinde bulunduğu tablo, bir kez daha ABB verilerine yansıdı. Eylül 2023’te 6 bin 100 olan belediyeye başvuran emekli sayısı geçen ay yaklaşık 40 bine yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal yardım verileri, AKP iktidarında sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABB’nin 10 bin TL altında emekli maaşı alan yurttaşları dahil ettiği yardım programından yararlandırılan emekli sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, “Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te başlatılan, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

ÇARPICI ARTIŞ

2023’ün eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 10 bin TL'nin altında emekli aylığı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı. Ekim 2023’te emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım ayında emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a aralık ayında ise 18 bin 854’e yükseldi. Artış 2024 yılında da sürdü. Buna göre, 2024’ün ilk ayında toplam 22 bin 567 emekli ABB’nin desteğinden faydalanırken nisan itibarıyla sayı 35 bini aştı.

ABB, haziran ayında bin 500’er TL destek ödemesinden yararlanan emekli sayısını da açıkladı. Buna göre, haziran ayında toplam 39 bin 954 emekli destek kampanyasından faydalandı.

Sefalet ücretine mahkûm edilen ve ABB’nin yardımlarından yararlanan emekli sayısı aylara göre şöyle sıralandı:

Eylül 2023: 6 bin 100

Kasım 2023: 15 bin 329

Ocak 2024: 22 bin 567

Nisan 2024: 36 bin 592

Haziran: 39 bin 954

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kampanyaya yönelik yapılan açıklamada, “Yalnızca 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 39 bin 954 ihtiyaç sahibi emekli için 11’inci destek ayında bin 500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.

***

TEPKİSİZ KALAMAYIZ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de emeklilerin nefes alamaz duruma geldiğine dikkat çekti. “Neredeyse dünyanın en düşük alım gücüne doğru yürüyen emeklilerimiz; sosyal yardımlara, aile içi desteklere, hatta komşu desteklerine muhtaç hâle gelmişken ortada hiçbir sorun yokmuş gibi tepkisiz kalamayız” diyen Ergün, şunları kaydetti: “TÜİK tarafından yüzde 24,73 oranında 6 aylık bir TÜFE rakamı açıklanıyor. Bu rakama rağmen yaklaşık 4 milyon emekli ‘0’ zam alıyor ve aylığı yine 10 bin TL olarak kalıyorsa ortada çok büyük bir yanlış, hata, ayıp var demektir. Emeklinin çığlığını duyun diyoruz. Çünkü gerçekten nefesimiz kesildi. Sağlıkta katkı payının emeklilerimizden alınmamasını istiyoruz.” Sınır tanımaksızın artan kiralara karşı emeklilere kira desteği sağlanmasını, hatta emeklilere hayatlarının sonuna kadar barınabilecekleri sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesini istiyoruz.

***

İKTİDAR BİZE KARŞI SUÇ İŞLİYOR

AKP iktidarının asgari ücrete ara zam yapmama kararı, milyonlarca emekçiyi düşük ücretlere mahkûm ettiği gibi insanlık dışı yaşam koşullarına mecbur bırakıyor. Kök maaşı 7-8 bin TL olan 4 milyon emekli TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları nedeniyle hiçbir zam alamayacak.

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, iktidarın emekli aylıklarına yönelik herhangi bir zam ya da iyileştirme kararı almamasını değerlendirdi. Durna, iktidarın bu tutumunun emeklilere yönelik bir cezalandırma politikası olduğunu söyledi. “Sadece emekliler açısından değil, genel olarak toplumsal bir mağduriyet söz konusu” diyen Durna, temmuz itibarıyla ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu şöyle değerlendirdi: “Elektriğe ve diğer temel tüketim maddelerine gelen zamlar ortada. Oysa ocak ayından itibaren 10 bin lira alan 4 milyona yakın arkadaşımızın aylıklarına 2025 Şubat ayına kadar hiçbir zam yapılmayacak. Şimdi kira zammının TÜFE’ye göre hesaplanması gündemde. Metropollerde yaşayan 2,5 milyon arkadaşımızın yaklaşık 500 bini yalnızca emekli maaşıyla geçiniyor. Bu maaş şu an sadece kirayı karşılamaya bile yetmeyecek düzeyde. Üstelik bu arkadaşlarımızın çoğu kronik hasta, ilaca bağımlı. Aldıkları zam yapmama kararıyla yaklaşık 200 bin emekliye tek kuruş zam yapmamış oldular. Biz şubat ayına kadar belki dayanabiliriz ama bu iktidar dayanabilir mi, ondan şüpheliyim. O sandık mutlaka önümüze gelecek. Biz de emeklilerin ölüm fermanını verenlerin ipini sandıkta çekeceğiz.”

İktidarın emeklilere karşı insanlık suçu işlediğini kaydeden Durna, “Biz öncelikle iktidarın emeklilerin yaşam hakkına saygı duymasını istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmemizi sağlayacak koşullar talep ediyoruz” dedi. “Ne vicdana ne de insanlığa yakışır” şeklinde değerlendirdiği zam yapmama kararına karşı haklarını kazanana kadar daima alanlarda ve meydanlarda olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.