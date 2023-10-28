Başkent’te bazı yollar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle ihtiyaç olunması halinde kentteki bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında ilimiz genelinde düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00’ten itibaren kutlama programlarının bitimine kadar ihtiyaç duyulması halinde;

Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm, Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölüm, İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşak arasında kalan bölüm, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi’nin arasında kalan bölüm, İstiklal Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölüm, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşak arasında kalan bölüm, Çankırı Caddesi’nin tamamı, Anafartalar Caddesi Karaoğlan Kavşak ile Ulus Kavşak arasındaki kalan bölüm, GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm, Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm, Milli Müdafaa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölüm, Gençlik Caddesi’nin tamamı, Akdeniz Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamı, Spor Park Sokağı’nın tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin tamamı, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer aldı.