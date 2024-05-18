Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir otomobile çarpıp takla attı

Başkentte aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, içerisinde çocukların bulunduğu bir araca çarpıp takla attı. Kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Ajans Haberleri 18.05.2024 23:46 Giriş: 18.05.2024 23:46

Güncelleme: 18.05.2024 23:46 Kaynak: AA

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