Başkentte dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran M.H'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, M.H'yi Sincan'da saklandığı adreste yakaladı.

Dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı öğrenilen M.H. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.