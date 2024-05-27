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Başkentte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 27.05.2024 13:50
  • Giriş: 27.05.2024 13:50
  • Güncelleme: 27.05.2024 13:51
Kaynak: İHA
Başkentte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı yurttaşlara uyarı yaptı. 

Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. 

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