Başkentte hava destekli trafik denetimler devam ediyor

Ankara’da Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında, jandarma sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili kapsamındaki trafik denetimlerine Arefe gününde de devam edildi. Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara ise anında müdahale edildi. Ankara’yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.