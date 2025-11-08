Giriş / Abone Ol
  08.11.2025
  • Giriş: 08.11.2025 18:45
  • Güncelleme: 08.11.2025 18:45
Kaynak: AA
Başkentte iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hüseyin S'nin kullandığı 06 S 3202 plakalı otomobil, Ovalılar Kavşağı'nda, Eşref T'nin idaresindeki 41 AAB 566 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

