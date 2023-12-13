Başkentte otomobilin çarptığı ambulans devrildi

Başkentte, otomobilin çarptığı ve içinde hasta bulunan ambulans devrildi.

Alınan bilgiye göre, 06 FE 6380 plakalı ambulans içindeki hastayla Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.

Kadın Doğum ve Çocuk Acil Bölümü'ne giriş yapacağı esnada 06 DC 9226 plakalı otomobil ambulansa çarptı. Ambulans, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Yaralanmanın yaşanmadığı kazada, hamile olduğu belirtilen hastanın görünürde bir olumsuzluğun bulunmadığı, bebekle ilgili tetkikler yapıldığı öğrenildi.