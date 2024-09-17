Başkentte otomobille dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut-Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattında çalışan dolmuşla çarpıştı.

Kazada, dolmuş şoförü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında dolmuşta yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis cadde üzerinde önlem alırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.