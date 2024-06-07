Başkent’te sağanak etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Ankara’nın birçok bölgesinde yapılan uyarıların ardından etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışta bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulmasının ardından sağanak yağış Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın etkisini arttırmasının ardından Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda meydana gelen su baskınları, trafikte aksamalara neden oldu. Yıldızevleri Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Bazı dükkanlarda su baskınları maddi hasara yol açarken, yağmur suları dükkan camlarını kırarak dükkanın içerisine girdi.