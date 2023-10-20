Başkentte silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Başkentte çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ekim'de saat 05.30 sıralarında Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Yaralanan D.K, kendisine ateş edenleri tanımadığını ileri sürdü. Ekipler, yaptıkları araştırmada B.E.A. ve S.Ç'nin olaya karıştığını belirledi. B.E.A'nın 3 ayrı aranması ve toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırmalar sürerken aynı gün saat 22.30 sıralarında aynı bölgede silahlı kavga ihbarı alındı. Olay yerine giden ekipler, D.K, B.K, M.K. ile U.G. ve S.Ç. arasında çıkan kavga esnasında pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığını saptadı.

Olay sırasında yaralanan D.K. ve B.K. ile otoparkta saklandığı belirlenen M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden D.K'nın üzerinde pompalı tüfek, M.K'nın üzerindeyse ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.K, B.K. ve M.K. ise dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.