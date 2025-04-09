Başkent’te simit için 20 lira istendi

Ekonomi Servisi

Elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar hemen her alanda etkisini gösteriyor. Fırıncılar, şimdi de ekmekle birlikte en fazla satılan ürünleri olan simide zam yapılmasını talep ediyor.

Ankara Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Ticaret Bakanlığı’na yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simidin 20 lira olmasını bekliyoruz. Şu an simitten para kazanılabilmesi için, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için simit fiyatının 30 lira olması gerekiyor” dedi. Delibaş Ankara’da simide en son 2024’ün temmuz ayında zam yapıldığını aktararak “Simidin maliyeti normalde 18 lira 80 kuruş. KDV ile 20 liranın üzerine çıkıyor. Yani simitçi, her sattığı simitten 5 lira zarar ediyor. Tabii ki ham maddelere gelen zamları biz de simit fiyatlarına yansıtmak zorundayız” dedi.