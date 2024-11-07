Başkent’te sinema rüzgârı

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 35. yaşını kutlayacak Ankara Film Festivali yarın akşam saat 19.30’da gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde başlayacak. Nefise Karatay’ın sunacağı gecede, Onur Ödülleri sahiplerini bulacak.

Bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü, oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e, Sanat Çınarı Ödülü de flüt virtüözü Şefika Kutluer’e verilecek. 15 ülkeden 43 yönetmenin toplam 58 filmini sinemaseverlerle buluşturacak festival, 15 Kasım’a kadar Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Jüri başkanlığını oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yapacağı festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 10 film, Ankara prömiyerini festivalde yaparken, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 12 film yarışacak. Fransa’dan Hindistan’a, İtalya’dan Litvanya’ya, dünya sinemasının en yeni ve klasikleşmiş örneklerinin gösterileceği 35. Ankara Film Festivali, bir hafta boyunca Ankaralı sinemaseverlere festival coşkusu yaşatacak.

35. Ankara Film Festivali’nin Kapanış ve Ödül Töreni ise 15 Kasım Cuma akşamı Nefise Karatay’ın sunumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşecek. Saat 19.00’da Kırmızı Halı ile başlayacak ve 19:30’dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması’nın kazananları belli olacak. 35. Ankara Film Festivali’nin programı festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.