Başkentte T-Rex usulsüzlüğü: Para yutan dinazorlar

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine tartışmalı şekilde inşa edilen ve “Turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Girişlerine kilit vurulan tesis, Ankara’nın göbeğinde koca bir hurda yığını halini aldı. BirGün’ün, 2022 yılında hurda halini görüntülediği tesisle ilgili yapılan israf harcamalarının bir yenisi daha belgelendi.

2013 yılında Ankara’nın göbeğine 801 milyon dolar harcanarak inşa ettirilen tesise 246 dinozor satın alındı. Dinozorlar için yapılan ödemenin güncel değeri, 98,4 milyon TL olarak hesaplandı. Gökçek’e dinozor satan Çinli firma, aynı sayıda dinozor siparişi için Ocak 2025’te ise 31,8 milyon TL fiyat çıkardı.

KAT KAT FAZLA

Edinilen bilgiye göre, Ankapark’a kurulan 246 dinozora 2013 yılında 2 milyon 783 bin dolar ödendi. Dinozorların güncel değerinin 98,4 milyon TL olduğu hesaplandı. 2013 yılında Gökçek’ten 2,7 milyon dolar alan Çinli firmanın bugün aynı sayıda ve nitelikte dinozor için 900 bin dolar fiyat çıkarması dikkati çekti. Dinozorlar için Ocak 2025 itibarıyla teklif edilen 900 bin doların güncel değeri ise 31,8 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Hesaba göre Gökçek, dinozorlar için Çinli firmaya ederinden üç kat daha fazla ödedi.

Melih Gökçek’in dilinden düşürmediği ve “Sempatik” olarak tanımladığı T-Rex dinozor için de 2013’te Çinli firmaya 341 bin 758 dolar ödendiği ifade edildi. Aynı dinozorun bugün ise 120 bin dolardan satın alınabildiği kaydedildi.

REFERANSLARDA YOK

Dinozorların tedarik edildiği Çinli firma Gengu Dinosaurs Technology, resmi internet sitesinde ürün sattığı ülkelere yer verirken Türkiye’yi yok saydı. Firmanın dinozor tedariki ve montajı yaptığı ülkeleri tanıtırken Başkent’i ve Ankapark’ı es geçmesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Ekim 2017’de ABB Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek’in, “110 milyon turist gelecek” dediği batık projesi Ankapark’a yönelik yeni bir skandal daha ortaya serildi. Gökçek döneminde Çin’den satın alınarak Ankapark’a getirilen 246 dinozor için yapılan ödemenin, değerinin çok üzerinde olduğu öğrenildi.