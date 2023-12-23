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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 10:24
  • Giriş: 23.12.2023 10:24
  • Güncelleme: 23.12.2023 10:24
Kaynak: İHA
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara-Eskişehir Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

 Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Yolu Temelli mevkiinde Polatlı istikametine giden Çağrı Koçak yönetimindeki 06 CFB 730 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Çağrı Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir Karayolu’nda trafik Polatlı istikametine bir süre kontrollü olarak verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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