Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre, 19 TA 383 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 3 yurttaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.