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Başkentte virajı alamayarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 09:35
  • Giriş: 20.01.2025 09:35
  • Güncelleme: 20.01.2025 09:35
Kaynak: AA
Başkentte virajı alamayarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'ndan İnönü Bulvarı'na dönerken virajı alamayarak refüjdeki direğe çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri, sürücü A.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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