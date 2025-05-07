Başkentte yağış kısa sürede etkisini gösterdi

Ankara’da öğleden sonra başlayan kısa sürede yer yer sağanak şeklinde etkili oldu.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkili olabilecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarının ardından öğleden sonra başlayan yağış, Ankara’nın Polatlı ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede etkisini kısa sürede gösterdi. Bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı ise araçların ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.