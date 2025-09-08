Başkentte yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu

Ankara'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okul servislerinin de yola çıktığı haftanın ilk iş gününde, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik arttı.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Toplu taşıma aracı kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler nedeniyle de metro ve otobüs durakları da kalabalıklaştı.