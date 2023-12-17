Başkentteki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara'da otomobilin kamyonla çarpışması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nun Ovacık mevkiinde Mehmet Gökçe'nin kullandığı 06 YVA 05 plakalı otomobil, 06 DC 663 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Otomobildeki Pakize Gökçe (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Mehmet Gökçe ve otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
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