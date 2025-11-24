Basketbol Avrupa Ligi'nde 13. hafta heyecanı yarın başlayacak
Fenerbahçe Beko, yarın Virtus Bologna'yı konuk edecek - Anadolu Efes, 26 Kasım Çarşamba günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak
İSTANBUL (AA) - Basketbol Avrupa Ligi'nde 13. haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 13. hafta maçları yarın ve 26 Kasım'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko, yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.
Geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi.
Anadolu Efes ise Fransa ekibi Monaco'ya 26 Kasım Çarşamba günü Salle Gaston Medecin'de konuk olacak.
Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 13. hafta öncesi 15. sırada yer aldı.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 13. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)
20.45 Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna (İtalya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)
21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
26 Kasım Çarşamba:
20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)
21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes
22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)